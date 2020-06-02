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إحالة خفير لمستشفى الأمراض النفسية بعد اتهامه بقتل شخص في الإسكندرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر عمرو زكي، إحالة المتهم "ح.س.م" 26 سنة خفير إلي مستشفي المعمورة للأمراض العصبية والنفسية للكشف عليه لاتهامه بقتل المجني عليه " م.ن.م".

تعود الواقعة في القضية رقم 37307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور علي جثة شخص داخل محل إقامته بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى قيام المدعو "ح.س.م" 26 سنة خفير أثناء تواجده بمحل عمله والملصق للمجني عليه " م.ن.م" طلب من المجني عليه الصعود إلى الشقة للقيام بأعمال الفجور وحال حضوره قام  بملامسة أجزاء حساسة من جسده إلى أن المتهم رفض ودفعه بالقوة فارتطمت رأسه بنافذة غرفة النوم فسقط أرضا وعقب ذلك احضر إسطوانه غاز وانهال بها على رأسه فأحدث به إصابات أودت بحياته وأشعل النيران في جثته لاخفاء معالم جريمته وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها السابق.

على جانب أخر، قررت محكمة جنايات الإسكندرية المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد جمال شاور والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار سامح سعد سمك، وأمانة  محمد صالح بالسجن 3 سنوات للمتهم " ع.س.ع"حارس عقار لاتهامه بهتك عرض المجني عليها الطفلة " ك.أ.ع" .

تعود الواقعة في القضية رقم 28386 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول  بلاغ من المدعوة"ش. م.م" ربة منزل يفيد بقيام حارس عقار بهتك عرض نجلتها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول انه أثناء قيام المدعوه " ش.م.م" ربة منزل بزيارة أحد أقاربها وبصحبتها نجلتها الطفلة "ك.أ.ع" 12 سنة وعقب لعبها بحديقة العقار تتبعها المدعو " ع.س.ع" حارس عقار وقام بهتك عرضها بالتحسس بأماكن العفة من جسدها، وعند محاولة فرار الطفلة منه شاهدتها والدتها فتم تحرير محضر بقسم الشرطة وإلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق علي المتهم.


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