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رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:29 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي عاد لتدريبات السيدة العجوز مؤخرًا.


وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن الاختبارات البدنية للنجم البرتغالي أكدت تحسن حالة رونالدو في الوقت الحالي مقارنة بفترة قبل التوقف في شهر مارس الماضي.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن سرعة الدون البرتغالي أصبحت أفضل بالإضافة إلى البنية الجسدية بعد أن كان يتدرب 4 ساعات يومياً في العزل المنزلي.


وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو يستعد لخوض أول مباراة مع يوفنتوس عندما يستضيف ميلان يوم 13 يونيو الحالي في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

 

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