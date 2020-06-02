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ألكانتارا يدعم صفوف بايرن ميونيخ

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
وكالات
بات الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونيخ جاهزًا للعودة للمشاركة في المباريات، بعد عاد لتدريبات الفريق الجماعية بعدما غاب عن آخر 3 مباريات للفريق البافاري في الدوري الألماني لكرة القدم.

وذكر بايرن أن تياجو شارك في المران الجماعي ومن المتوقع أن يعود للفريق يوم السبت في مباراته أمام باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس.

وقضى بايرن راحة لمدة يومين بعدما حافظ على فارق السبع نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بعد أن فاز على فورتونا دوسلدورف 5 / صفر يوم السبت الماضي.

وشارك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز للمرة الأولى في هذه المباراة منذ البداية، بعد فترة طويلة من الغياب ولكن اضطر للخروج بسبب إصابة في الفخذ وتمكن من التدريب بشكل فردي اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكره بايرن.

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‏بايرن ميونيخ الكانتارا الدوري الالماني

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