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عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:12 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علاء خليف
علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على قرار النادي الأهلي بسحب الرئاسة الشرفية للنادي منه، على خلفية الأزمة التي حدثت بين الطرفين مؤخرًا.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " أخيراً الاستقالة أتقبلت ... والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اتخذ عدة قرارات في اجتماعه اليوم هي:"

1- سحب الرئاسة الشرفية من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية 

2- مخاطبة السيد وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي

3- قبول اعتذار محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي بعد مخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اللوم فقط له.

 4- اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها بالقلعة الحمراء.

5- اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم بلاغات رسمية ضد الزمالك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي فيما يخص لقب وشعار "نادي القرن" وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها.

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محمود الخطيب مجلس الأهلي قرارات الأهلي تركي آل الشيخ الأهلي

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