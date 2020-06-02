منظمة الطيران المدني تعتمد إجراءات جديدة لإعادة تشغيل النقل الجوي

اعتمد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو" توجيهات وتوصيات جديدة بشأن إعادة تشغيل نظام النقل الجوي الدولي، في ضوء تقرير فريق عمل استعادة الطيران التابع للمجلس في ظل استمرار أزمة فيروس "كورونا" المستجد.





وتشمل هذه الإجراءات توصيات وتوجيهات من سلطات الصحة العامة تخفف من خطر انتقال فيروس "كورونا" أثناء عملية السفر، ومنها : التباعد الجسدي بالقدر الممكن ، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن.. ففي كبائن الطائرات يجب ارتداء أغطية الوجه والأقنعة من قبل الركاب وعمال الطيران ، والتطهير الروتيني لجميع المناطق التي يمكن أن تتلامس مع البشر وانتقالهم ، والفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإعلانات الذاتية قبل الطيران وبعده، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة والملاحظة البصرية التي يجريها المهنيون الصحيون.





كما تشمل الإجراءات تتبع جهات الاتصال للمسافرين وموظفي الطيران، وطلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، كما يجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات مباشرة عبر البوابات الحكومية وإعداد نماذج التصريح الصحي للركاب ، بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة وتشجيع الأدوات الإلكترونية لتجنب الورق وإجراء الاختبار اللازم في حالة توفر طريقة سريعة وموثوق بها في وقت ملائم.





وذكر التقرير الذي أورده موقع "الايكاو" أن تأثير جائحة "كورونا" على النقل الجوي العالمي ليس له سابقة، حيث شهدت المطارات انخفاضا بنسبة 28.4% في حجم حركة الركاب العالمية للربع الأول من العام الجاري" 2020" أي ما يعادل انخفاضا قدره 612 مليون مسافر، ويتوقع أن تنخفض هذه الأحجام - حركة المرور المحلية والدولية - بنسبة 50.4 % مقارنة بالعام الماضي "2019" .





وتقدر منظمة الطيران المدني الدولي أنه بحلول نهاية عام 2020 ، يمكن أن يصل تأثير فيروس "كورونا" على حركة الركاب الدولية "المجدولة " إلى تخفيضات تصل إلى 71%من سعة المقاعد وما يصل إلى 1.5 مليار مسافر على مستوى العالم وتواجه شركات الطيران والمطارات خسارة محتملة في الإيرادات تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي و 100 مليار دولار أمريكي لعام 2020.





وقال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري سكياشيتانو ، إن العالم يتطلع إلى مجلس المنظمة لتقديم التوجيه رفيع المستوى الذي تحتاجه الحكومات والصناعة لبدء إعادة تشغيل النقل الجوي الدولي والتعافي من فيروس "كورونا " وتم إصدار التقرير والمبادئ التوجيهية من خلال فريق العمل وتم تطويرها من خلال مشاورات واسعة النطاق مع البلدان والمنظمات الإقليمية وبنصيحة مهمة من منظمة الصحة العالمية ومجموعات صناعة الطيران الرئيسية بما في ذلك اتحاد النقل الجوي الدولي والمجلس الدولي للمطارات والملاحة الجوية المدنية منظمة الخدمات والمجلس التنسيقي الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجوية .





وأضاف أنه لكي ننجح ، فإن هناك حاجة إلى اتباع نهج متعدد الطبقات وخاصة القائم على المخاطر وسيتم تنفيذ الإجراءات أو إزالتها حسب الحاجة على أساس مجموعة واسعة من العوامل الطبية وغيرها من العوامل، مشيرا الي أن البلدان والمشغلين يحتاجون إلى الاستقلالية واليقين في الوقت الذي يتخذون فيه إجراءات لجعل العالم يطير مرة أخرى، لذلك صممت إرشادات اللجنة للعمل في كل من هذه القدرات كمرجع مشترك ولتظل قابلة للتكيف يجب أن يفهم هذا على أنه نوع من "التوجيه المعيشي" الذي سيتم تحديثه باستمرار بناء على أحدث تقييمات المخاطر بينما نراقب التقدم ونعيد الاتصال بالعالم.





وأكد رئيس المجلس سالفاتوري سكياشيتانو ، أن العالم بحاجة إلى الطيران الذي ساعد على ربط العالم لأكثر من 75 عاما وهو الآن يساعدنا في إعادة ربطه ولذلك فإن التضامن بين جميع البلدان والمناطق وقطاعات الصناعة سيكون أمرا بالغ الأهمية للمضي قدما ومنظمة الطيران المدني الدولي هي المكان الذي نحقق فيه ذلك بالنسبة للطيران العالمي.





وقال الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي إن المنظمة ستواصل تطوير حزم التنفيذ لمساعدة الدول الأعضاء على استئناف العمليات والانتعاش وأن استعادة ثقة الجمهور في السفر الجوي له فوائد واسعة النطاق، موضحة أن هذا لا يتعلق فقط بالصلاحية التشغيلية والاقتصادية لقطاع النقل الجوي ولكن بالنسبة لمجتمعات ومناطق بأكملها يتم استعادة سبل عيشها واستقرارها الاقتصاديين.