Advertisements

النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش التركي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

ذكرت تقارير تركية، أن النجم المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش أصبح قريبا للغاية من الرحيل عن فريقه .

 

وكان النني قد انضم إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقد الفرعون.

 

وأوضحت صحيفة "milliyet" التركية، أن إدارة بشكتاش لا ترى أن هناك إمكانية للاتفاق مع النني على الأمور المادية، ما يعني أن رحيل اللاعب أصبح أمر مؤكد بنهاية الموسم .

 

وكانت بعض التقارير التركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هناك خلافات قوية بين الطرفين بعدما طلبت إدارة الفريق التركي من اللاعبين التنازل عن المستحقات المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن النني رفض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا بل وهدد بعدم لعب المباريات المتبقية.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فتوى من الأزهر بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ ساعة الا ربع

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ضياع صفقة سيرينو.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:51 م

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

11:46 ص

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين