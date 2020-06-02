النني يقترب من الرحيل عن بشكتاش التركي

ذكرت تقارير تركية، أن النجم المصري محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش أصبح قريبا للغاية من الرحيل عن فريقه .

وكان النني قد انضم إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقد الفرعون.

وأوضحت صحيفة "milliyet" التركية، أن إدارة بشكتاش لا ترى أن هناك إمكانية للاتفاق مع النني على الأمور المادية، ما يعني أن رحيل اللاعب أصبح أمر مؤكد بنهاية الموسم .

وكانت بعض التقارير التركية قد أشارت في وقت سابق إلى أن هناك خلافات قوية بين الطرفين بعدما طلبت إدارة الفريق التركي من اللاعبين التنازل عن المستحقات المتأخرة عن الأشهر الثلاثة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، إلا أن النني رفض وتمسك بالحصول على راتبه كاملا بل وهدد بعدم لعب المباريات المتبقية.