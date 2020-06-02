مدرب النصر السعودي يستقر على بقاء ثلاثي الفريق

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر، حدد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في أعقاب توقف الدوري السعودي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية بموقعها على الإنترنت أن فيتوريا يفضل الإبقاء على الثلاثي، البرازيلي جوليانو والمغربيين عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، على أن يكون التدعيم مقتصرا على أحد مركزي الدفاع وحراسة المرمى وفقا نتائج المفاوضات مع الحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع البرازيلي مايكون.





وأشار التقرير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد حول تجديد عقد برادلي جونز، كما لا تزال المفاوضات جارية من أجل إبقاء مايكون، المعار من جالطه سراي التركي.





وعلى الصعيد المحلي، يتجه فيتوريا لاستعادة اللاعبين المعارين سامي النجعي (ضمك) وصالح آل عباس (أبها) وخالد الدبيش (العدالة) ليكونوا ضمن الكتيبة في الموسم المقبل.



