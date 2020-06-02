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عمرو محمود ياسين يهنئ والده بمناسبة عيد ميلاده

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:07 م
محمود ياسين
محمود ياسين
روان هيثم
نشر المؤلف عمرو محمود ياسين مجموعة من الصور الجديدة لوالده الفنان محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر في هذه الصور برفقة والده وهو صغيرًا وقام بتهنئته بمناسبة عيد ميلاده قائلاً: "نفسي الويكيبيديا و بعض المواقع تصلح تاريخ ميلاد الوالد مش عارف جابوا ١٩ فبراير ده منين".

وتابع: "النهارده عيد ميلاد محمود ياسين، أبويا الغالي اللي من غيره لم أكن لاسوى اي شيء ربنا يحفظك و يطيل في عمرك ويخليك ليا كل سنة وانت طيب".

يذكر أن عمرو محمود ياسين قام بتأليف المسلسل الرمضاني "ونحب تاني ليه"، الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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