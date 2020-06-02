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سعد الهلالي: مساواة الصفوف في الصلاة نصوص اجتماعية وليست دينية (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:35 م
رقية جمال
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ردًا على سؤال حول مساواة الصفوف في الصلاة في ظل أزمة فيروس كورونا، إن التجديد في الخطاب الديني يعني إعادة فهم تلك النصوص المروية التي كانت تقول أن الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوى الصف، على انها كانت نصوص اجتماعية وليست دينية توضح كيف يمكن أن نتحمل بعض وقت الزحام.
وأشار "الهلالي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أزمة فيروس كورونا يجعلنا نميز بين الاجتماعيات والحياة العرفية والإنسانية وبين التعبد الديني، معقبًا: "مش هترجع ريمة لعادتها القديمة ونستخدم النص الاجتماعي على أنه ديني".
وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن كثير من أصحاب الخطاب الديني يقبل أن يُقبل احد الأشخاص يده عند السلام عليه، ولكنه الآن سيرفض ذلك خوفًا من إصابته بالفيروس، وتعود كرامة من يتعاملوا معهم، فمن يستحق تقبيل الأيد هم الأم والأب ويمكن إدخال الزوج والزوجة لكون كلًا منهم له فضل على الأخر.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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