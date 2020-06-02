سعد الهلالي: مساواة الصفوف في الصلاة نصوص اجتماعية وليست دينية (فيديو)

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ردًا على سؤال حول مساواة الصفوف في الصلاة في ظل أزمة فيروس كورونا، إن التجديد في الخطاب الديني يعني إعادة فهم تلك النصوص المروية التي كانت تقول أن الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوى الصف، على انها كانت نصوص اجتماعية وليست دينية توضح كيف يمكن أن نتحمل بعض وقت الزحام.





وأشار "الهلالي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أزمة فيروس كورونا يجعلنا نميز بين الاجتماعيات والحياة العرفية والإنسانية وبين التعبد الديني، معقبًا: "مش هترجع ريمة لعادتها القديمة ونستخدم النص الاجتماعي على أنه ديني".





وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن كثير من أصحاب الخطاب الديني يقبل أن يُقبل احد الأشخاص يده عند السلام عليه، ولكنه الآن سيرفض ذلك خوفًا من إصابته بالفيروس، وتعود كرامة من يتعاملوا معهم، فمن يستحق تقبيل الأيد هم الأم والأب ويمكن إدخال الزوج والزوجة لكون كلًا منهم له فضل على الأخر.







