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جو بايدن: ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:13 م
جو بايدن
جو بايدن
الفجر
قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جون بايدن، إنه يجب القضاء على عدم المساواة الموجودة في المجتمع الأمريكي.

وأوضح "باين"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ وعلى الرئيس الاهتمام بكل الأمريكيين وليس فقط بممولي حملته.

وشدد بأنه على الرئيس تزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أية مشكلات.

وأشار إلى أنه لا مجال للنهب والعنف وتدمير الممتلكات ومن غير المقبول أيضا من الشرطة استخدام العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين.

ويذكر أن اتّهم  جو بايدن، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنّه "يستخدم الجيش الأميركي ضدّ الشعب الأميركي"، ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ "متظاهرين سلميين" وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه، بحسب تعبيره.

جاءت تصريحات بايدن بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترمب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر، إنّ ترمب "يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي. إنّه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطّاطي. من أجل صورة".

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الاثنين، أنه سيحارب من أجل الحفاظ على أميركا، وتعهد بأن يبقي "البلد الأعظم في العالم آمنا وسالما".

وقال في كلمة وجهها للشعب الأمريكي من حديقة البيت الأبيض إن "قضية موت جورج فلويد لن تذهب سدى"، ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية.




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