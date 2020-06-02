البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع إعادة الفتح الاقتصادي

صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعادة فتح اقتصادات عدد كبير من الدول، وبالرغم من استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة.









وجاء أداء "وول ستريت" اليوم بقيادة أسهم الخطوط الجوية الأمريكية، مع عودة نسبية للعمل في معظم الولايات والمدن بعد توقف شبه كامل للسيطرة على تفشي وباء كورونا.





ورغم التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، كشف تقرير أن الشركات الصينية المملوكة للدولة اشترت 180 ألف طن من فول الصويا الأمريكي.





وعلى الجانب الداخلي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر الجيش إذا فشلت الولايات والمدن في قمع المظاهرات التي خرجت مؤخراً احتجاجا على مقتل "جورج فلويد" على يد الشرطة.





وأعلن حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" أن ولايته ستخضع لحظر التجول بدايةً من أمس الاثنين ابتداءً من الساعة 11 مساءً حتى الخامسة صباح الثلاثاء للحد من الاحتجاجات، كما تم فرض حظر تجول مماثل في مدن في مختلف أنحاء البلاد في محاولة لحل التجمعات الجماهيرية.





وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 25608.7 نقطة.





وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3065.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 9564.3 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبنع أدائ العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 97.618.