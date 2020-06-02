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البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل مع إعادة الفتح الاقتصادي
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:17 م
صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعادة فتح اقتصادات عدد كبير من الدول، وبالرغم من استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
وجاء أداء "وول ستريت" اليوم بقيادة أسهم الخطوط الجوية الأمريكية، مع عودة نسبية للعمل في معظم الولايات والمدن بعد توقف شبه كامل للسيطرة على تفشي وباء كورونا.
ورغم التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، كشف تقرير أن الشركات الصينية المملوكة للدولة اشترت 180 ألف طن من فول الصويا الأمريكي.
وعلى الجانب الداخلي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر الجيش إذا فشلت الولايات والمدن في قمع المظاهرات التي خرجت مؤخراً احتجاجا على مقتل "جورج فلويد" على يد الشرطة.
وأعلن حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" أن ولايته ستخضع لحظر التجول بدايةً من أمس الاثنين ابتداءً من الساعة 11 مساءً حتى الخامسة صباح الثلاثاء للحد من الاحتجاجات، كما تم فرض حظر تجول مماثل في مدن في مختلف أنحاء البلاد في محاولة لحل التجمعات الجماهيرية.
وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 25608.7 نقطة.
وشهد "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3065.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 9564.3 نقطة.
وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبنع أدائ العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 97.618.
تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد ورغم استمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وجاء ارتفاع "وول ستريت" بدعم قرارات إعادة فتح الاقتصادات في كثير من الدول عالمياً وسط إشارات التعافي من فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 6 ملايين شخصاً عالمياً منهم حوالي مليوني شخص في الولايات المتحدة.
وتراجعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع القلق داخل الولايات المتحدة بعد أن تسبب مقتل رجل من أصول أفريقية في تصاعد الغضب والتظاهرات الشعبية.
كما تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حيث يعتزم ترامب فرض عقوبات على مسؤولين صينين رداً على قرارها بفرض قانون الأمن الوطني ضد هونج كونج، وسط قرارات قطع علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية.
وكشفت بيانات اقتصادية عن تحسن النشاط الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي لكن بأقل من المتوقع، فيما تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة دون التوقعات.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 25475 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 3055.7 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 9552 نقطة.
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