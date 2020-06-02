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فايلر يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن بديل صالح جمعة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن تعاقد الفريق مع لاعب بديل لصالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو الأهلي منذ فترة على رحيل صالح جمعة عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وكان فايلر هو من طالب إدارة النادي الأحمر بالتخلص من صالح جمعة في الصيف القادم بسبب عدم رغبته في استمراره مع الفريق بالموسم القادم.

كما أكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أنه لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعب أخر في مركز صالح جمعة مشيرا إلى أن هذا المركز لا يحتاج إلى تدعيم في الصيف.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية لضم صالح جمعة في الصيف من الدوري السعودي وأبرزها من نادي النصر السعودي بخلاف العروض التي وصلت من الدوري المصري.

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