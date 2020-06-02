شبورة وأمطار ببعض المناطق.. تطورات جديدة في طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق 3 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة.



طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا



طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية



نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع تساقط امطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس



يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمي 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمي 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمي 40 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمي 27 درجة والصغرى 13 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، على مدن ومحافظات مصر.

طقس الثلاثاء نهارًا



شبورة خفيفة صباحًل، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا



طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.



طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس