Advertisements

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في إسبانيا خلال مايو الماضي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
تاجع عدد الإسبان الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهرين السابقين وهو ما يشير إلى بدء تعافي النشاط الاقتصاد بعد الرفع الجزئي للقيود والإجراءات التي سبق فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.


وبحسب "الألمانية" ذكرت وزارة العمل الإسبانية اليوم أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 26573 طلب. في الوقت نفسه شهدت بعض القطاعات مثل التشييد  زيادة في معدلات التوظيف خلال الشهر نفسه.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الشهر الماضي مازالت هي الأكبر بالنسبة لهذا الشهر في أي عام منذ .2008 في المقابل فإن الرقم المسجل في الشهر الماضي أقل كثيرا من الرقم المسجل في أبريل ومارس الماضيين. وكان عدد طلبات إعانة البطالة في مارس الماضي قد ارتفع بمقدار 611729 طلب.


وأشارت بلومبرج إلى أن أرقام مايو لم تتضمن حوالي 3 ملايين عامل تم تسريحهم بشكل مؤقت خلال الشهر الماضي. ويتوقع المحللون والبنك المركزي الإسباني وصول معدل البطالة في البلاد إلى 22 في المئة خلال العام الحالي قبل أن يبدأ التراجع تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

تقارير.. الأهلي يفاوض جروس قبل بداية الموسم

منذ 41 دقيقة

الزمالك يحسم موقفه من ضم جون أنطوي بقرار مفاجئ

منذ 35 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ يوم

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقاضي الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ أقل من ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

12:52 م

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين