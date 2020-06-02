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ارتفاع عجز التجارة في تركيا إلى 3.36 مليار دولار
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:46 م
أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم أن عجز تجارة تركيا نما 78.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.
وبحسب (رويترز) أظهرت بيانات الوزارة أن الواردات انخفضت 28.2 بالمئة إلى 12.79 مليار دولار بينما انكمشت الصادرات 40.8 بالمئة إلى 9.43 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.
وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان يوم الثلاثاء إن صادرات تركيا ارتفعت 10.84 بالمئة على أساس شهري في مايو على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مضيفة أنه من المتوقع استمرار التعافي في يونيو.
وانخفضت الصادرات الشهرية بأكثر من 40 بالمئة في أبريل وتراجعت أيضا في مارس. وقالت بكجان على تويتر إن الأسوأ للصادرات انتهى وإن التعافي سيستمر هذا الشهر مع تخفيف القيود الخاصة باحتواء فيروس كورونا.