ارتفاع عجز التجارة في تركيا إلى 3.36 مليار دولار

أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليوم أن عجز تجارة تركيا نما 78.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.





وبحسب (رويترز) أظهرت بيانات الوزارة أن الواردات انخفضت 28.2 بالمئة إلى 12.79 مليار دولار بينما انكمشت الصادرات 40.8 بالمئة إلى 9.43 مليار دولار في مايو وفقا لنظام التجارة الخاص.



