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مفاجأة غير متوقعة.. تعرف على نسبة إصابتك بالكورونا خلال ارتدائك الكمامة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
تحولت الكمامة لشيء أساسي في حياة المصريين بعدما قررت الحكومة ارتداء الكمامة بشكل إجباري كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات بداية من السبت الماضي كشرط لدخول الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.

وبناء على ذلك القرار أعلنت وزارات الدولة في بيانات رسمية عن عدم تعاملها مع أي مواطن دون ارتداء الكمامة وسارت على نفس هذا النهج دواوين المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك النقابات المهنية التي فتحت أبوابها أمام الأعضاء لتقديم الخدمات لهم على مدار الأسابيع المقبلة.

ارتداء الكمامة = فرصة 3% فقط للإصابة
وهناك عدد من الدراسات كشفت عن أهمية ارتداء الكمامة ودورها في منع انتشار كورونا، فقالت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية، بعد تحليل بيانات من 172 دراسة في 16 دولة، أنه من خلال ارتداء كمامة الوجه، هناك فرصة بنسبة 3 في المئة فقط للإصابة بمرض كوفيد-19.

كيف تقي الكمامة الآخرين؟
وفي الفترة الأخيرة، انتشر فيديو كشف أهمية الكمامة بعد أن رصد من خلال تقنية تعرف باسم "شليرين"، انتشار الهواء والرذاذ بحرية لمسافات بعيدة في حالة عدم ارتداء المصاب للكمامة، وفي لقطة أخرى وبعد أن يرتدي الشخص ذاته القناع الواقي، لا يرى الرذاذ أو هواء الزفير تقريبا، مما يسهم في وقاية الآخرين.

نسب الإصابة حال ارتداء الكمامة 
أما الدكتور محمد عز العرب أستاذ أمراض الباطنة بالمعهد القومي للكبد، فأكد أن الكمامة من أهم الوسائل الاحترازية ووجد لو أن المريض يرتدي كمامة والشخص السليم لا يرتديها فإن نسبة العدوى تقل بحوالي 5%، وفي حالة العكس فإنه يوجد عدوى بنسبة 70%، وفي حالة عدم ارتداء الشخصين للكمامة فإن نسبة العدوى تكون 100%.

وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.06 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين قرابة 2.56 مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 371 ألفا.

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كورونا بوابة الفجر الفجر

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