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وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
نفي الطيار محمد منار عنبة ، وزير الطيران المدني ما أثير فى الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الأجتماعى على قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج 

ونفى عنبة في تصريحات تلفزيونية، إلغاء الحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج واستبداله بحجر منزلي ، مؤكدا  أن قرار إلغاء الحجر الصحي  لم يتم تفعيله حتى الآن، وهذا الأمر لم يصدر به قرار من مجلس الوزارء الذي يختص فقط بهذه القرارات

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