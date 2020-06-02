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"بكلمات غاضبة".. ميرنا جميل تحارب العنصرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانه ميرنا جميل صورة لإمرأه متعدده ألوان البشرة وذلك بهدف محاربة العنصرية، عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت" ميرنا" علي الصورة قائلة :"كفايه عنصرية وتفرقه في اللون والشكل والدين والحالة الإجتماعية وأي حاجه مختلفه عنك كفايه سطحيه لو مش متقبل الآخر علي الأقل إحترمه black out tuesday.


يشار إلي أن العديد من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب قد شاركو في الهاشتاج العالمي المفعل ضد العنصرية وهو "black lives matter" وذلك تعاطفاً مع ذوي البشرة السوداء.


يذكر أن المواطنو في أمريكا وخصوصا ذوات البشره السمراء قد إحتجو غضباً وقامو بعمل مظاهرات شعارها "لا للعنصريه" وذلك عقب مقطع الفيديو الذي قد وثق عملية اعتقال المواطن الأمريكي من أصول أفريقيه " فلويد" على يد رجل الشرطة، ديريك تشوفين، الذي قام بالضغط علي رقبته بقدمه حتى فارق الحياه ، وهذا أثار غضباً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأدى إلى خروج تظاهرات واندلاع أعمال شغب في أمريكا، خاصة في مدينة مينيسوتا، حيث وقعت الحادثة.


وظهر تشوفين في الفيديو، وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، فيما يستنجد الأخير قائلاً :إنه لا يستطيع التنفس" وقد وثق شهود عيان الحادثة بتصويرها، بينما طلب الكثير منهم من الشرطي، الابتعاد عن فلويد كيلا يختنق، لكن دون جدوى.

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