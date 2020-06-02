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سؤال برلماني بشأن الإجراءات الاستباقية للحكومة لمواجهة أسراب الجراد
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:43 م
عبداللطيف هيبة
تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن الإجراءات الاستباقية للحكومة لمواجهة أسراب الجراد لتجنب حدوث كارثة تآكل المحاصيل الزراعية.
وأوضحت أبو السعد، في سؤالها، أن العديد من الدول تواجه خلال الأيام الحالية موجه اجتياح كبيرة لأسراب من الجراد، ولعل أهمها الهند، التي لم تأتي إليها تلك الأسراب منذ 1990، فالجراد أفتك بكل ما في طريقه من محاصيل زراعية، وكذلك الحال في السعودية والإمارات، في الوقت الذي تتفرغ هذه الدول لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، ومكافحة انتشاره والسيطرة على معدلات الإصابة تظهر هذه الكارثة.
وأشارت إلى أن قسم التنبؤ بالجراد في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أعلن أنه نتيجة لمراقبة حركة الجراد اتضح أنه في الطريق الغربي الشمالي من الهند، وهذا يعني أنه في اتجاهه إلى الخليج، أو القرن الأفريقي، وبالفعل انتشر الجراد أنس بعدد من الدول الافريقية أبرزها اثيوبيا، والصومال، وكينيا.
وتابعت: ونتيجة مسار حركة الجراد، تم التنبؤ بإن الجراد في طريقه لمنطقة شمال افريقيا في فترة أقل من أسبوع من الأن، سيدخل السودان ومصر وليبيا، الأمر الذي يستوجب وضع خطة عاجلة للمكافحة ورصد حركاته باستمرار.
وأكدت أن تفشي الجراد هذا العام هو الأكبر في تاريخه منذ 25 عاما في إثيوبيا والصومال، و70 عاما في كينيا طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، الأمر الذي سيؤثر على المحاصيل الزراعية وسيتسبب في مشكلة عالمية في الغذاء.
ولفتت أن الجراد يلتهم في الكيلومتر الواحد من السرب حوالي 100 ألف طن من النباتات الخضراء في اليوم، وهو ما يكفي لغذاء نصف مليون شخص لمدة سنة.
وطالبت بضرورة إعلان وزارة الزراعة خطتها لمكافحة هذا الجراد، واستخدام المبيدات اللازمة لمواجهته وتحصين المحاصيل الزراعية، لا سيما وأن الجراد يلتهم النباتات الخضراء بشكل مخيف، مما قد سيتسبب في أزمة غذاء كبرى تستلزم المواجهة من الآن.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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