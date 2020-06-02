ننشر حقيقة إصابة امير كرارة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أكد مصدر مقرب من الفنان امير كرارة، اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020، إنه يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف المصدر، أن "الفنان امير كرارة تفاجأ بالخبر، وما قيل مجرد شائعة ولا صحة لذلك"، مشيرًا إلى أنه في منزله بخير، ويمارس حياته الطبيعية.





جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي.