Advertisements

ننشر حقيقة إصابة امير كرارة بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:36 م
امير كرارة
امير كرارة
أكد مصدر مقرب من الفنان امير كرارة، اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020، إنه يتمتع بصحة جيدة ولم يصب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، أن "الفنان امير كرارة تفاجأ بالخبر، وما قيل مجرد شائعة ولا صحة لذلك"، مشيرًا إلى أنه في منزله بخير، ويمارس حياته الطبيعية.

جدير بالذكر أن الفنان امير كرارة قدم في رمضان الماضي قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي في مسلسل "الاختيار"، من إخراج بيتر ميمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا امير كرارة اصابة امير كرارة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقاضي الزمالك

منذ أقل من ساعة

خرافات وأكاذيب.. التفاصيل الكاملة للأدوية المتداولة لعلاج مصابي كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الطيران يوضح حقيقة إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

منذ 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ يوم

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة يجدد تعاونه مع المخرج بيتر ميمي

أمير كرارة وبيتر ميمي من كواليس مسلسل "الاختيار"

خطأ يتسب فى إحراج أمير كرارة أمام جمهوره

شاهد.. كيف يظهر أمير كرارة في مسلسله الجديد "الاختيار" (صورة)

مصطفى سالم يكشف تفاصيل دوره في "الاختيار" مع أمير كرارة

شريف رواش: مشاركتي في "الاختيار" شرف عظيم لي.. وهكذا استعديت لشخصية الإرهابي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

12:52 م

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين