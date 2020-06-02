قبل عودة البريميرليج.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

يترقب عشاق ومحبو النجم المصري محمد صلاح عودة منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إنجلترا.





عودة البيريميرليج بعد غياب أكثر من شهرين





كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، الخميس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوقف منذ أكثر من شهرين، سيعود في السابع عشر من يونيو المقبل.





وأوضحت الصحيفة أن اليوم المذكور سيشهد إقامة لقاءي أستون فيلا في مواجهة شيفلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال.





أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام النجم محمد صلاح مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري وقبل فترة توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإليكم التفاصيل:-





- الدوري الانجليزي الممتاز

شارك محمد صلاح مع ليفربول في مسابقة البيرميرليج هذا الموسم عبر 26 لقاء تمكن من تسجيل 16 هدف.

- كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي شارك صلاح في مبارتين لم يسجل أية أهداف.

- دوري أبطال أوروبا

وعلى الصعيد الأوروبي خاص الجناح المصري 8 لقاءات مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا سجل 4 أهداف.



