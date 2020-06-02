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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99,73 %

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح 99،73 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 91%.

,أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ عددهم 53 ألفا و705 طالب وطالبة، قدم منهم مشروعات بحثية 53 ألفا و352 طالبًا وطالبةً، وبلغ عدد الناجحين 53 الفا و206 طالبًا وطالبةً بنسبة نجاح 99،73%.

ولفت إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ عددهم 325 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة ومعان، بواقع 297 طالبًا وطالبة بمدارس العربي منهم 173 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية، و117 طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة، و7 طلاب معان، وبمدارس اللغات بلغ الأوائل 28 طالبًا وطالبة منهم 12 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية، و16 طالبًا وطالبة بالمدارس الخاصة.

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحا أن نظام التعليم الجديد يسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، ومشيرًا الى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.

وأشار الأستاذ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 99،96 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 99،93 %، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 99،90%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية 99،71، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إطسا التعليمية 99،58%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 99،52%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة أبشواى التعليمية 99،43%.
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99,73 %
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99,73 %

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