قطر: إجمالي الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة 60 ألف

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 وفيات جديدة.

وكشفت وزارة الصحة القطرية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، تجاوز عتبة 60 ألف.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة القطرية 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة القطرية، تعافي 3147 حالة جديدة من الوباء، ليرتفع إجمالى عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 33437 شخصا.

وكانت الصحة القطرية، سجلت حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 40 شخصا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، في وقت سابق 2355 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتخطى إجمالي الإصابات في البلاد حاجز الـ55 ألف حالة.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان رسمي، إنه تم تسجيل 2355 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولا وفيات، كما تم تعافي 5235 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 25839 حالة.

وأضافت الصحة القطرية، أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وكانت وزارة الصحة القطرية، كشفت أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين والأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.