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"الابن الوحيد".. فيلم عالمي أمريكي لنيقولا معوض ينتظر عرضه

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

نشر الفنان نيقولا معوض، على حسابه الرسمي بفيسبوك صور حصرية له من دوره في الفيلم العالمي His Only Son  والذي يجسد فيه شخصية "سيدنا إبراهيم"، وكان من المقرر عرض العالمي الأول بـ 2020 ومشاركته في عدة مهرجانات عالمية ولكنه تأجل بسبب جائحة الكورونا.

 

ويذكر أن تم الانتهاء من تصوير أول أفلامه في السينما المصرية  في فيلم ماكو  و يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام.    

 

وبعد نجاح مسلسله العودة سيواصل نيقولا، قريبا تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "خيط حرير"  مع النجمة مي عز الدين و من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر،و تدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي درامي.

 

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.

 

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