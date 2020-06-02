من الباب للعناية المركزة.. رحلة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

بعد أن أصيب الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا تم نقلها إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج وتبدأ رحلته مع هذا الوباء اللعين الذي انتشر في أغلب أرجاء دول العالم، ليتحول بمثابة الكابوس الذي يهدد كافة الحكومات.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.06 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين قرابة 2.56 مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 371 ألفا.





24 مايو.. دخول مستشفى العزل





بداية الرحلة كانت عندما أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس في 24 مايو الماضي، وتم نقلها في نفس اليوم إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية للبدء في تلقي العلاج بها.





وفي راوية مفاجأة عن دخولها المستشفى، قالت إنها أتمت إجراءات دخلوها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر.





شائعات وفاة.. الفنانة ترد بتسجيل صوتي





وبعد دخولها المستشفى انتشرت شائعات بشأن وفاة الفنانة الأمر الذي دفعها لتخرج في تسجيل صوتي وترد على تلك الشائعات قائلة: "الخبر أصبني بضيق شديد.. وشكرت بشدة كل من اهتم بحالتها الصحية وسألها عنها"، نافية شائعة وفاتها.





حذرت الجداوي من خطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة، وقالت الجداوي: "أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا".





بداية المعانأة.. ارتفاع في درجة الحرارة





وعن حالتها داخل المستشفى عقب دخولها قالت ابنتها أميرة إن والدتها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها.





فجر الثلاثاء.. نقل رجاء الجداوي للعناية





وفجر اليوم الثلاثاء نقلت الفنانة رجاء الجداوي نقلت إلى غرفة العناية المركزة، وذلك بعد حدوث تطورات وتراجع في حالتها الصحية، ويبدو أنها بدأت تعاني من ضيق تنفس لذا تم نقلها إلى العناية.



