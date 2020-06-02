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من الباب للعناية المركزة.. رحلة رجاء الجداوي في مستشفى العزل
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:06 م
أحمد القاسم
بعد أن أصيب الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا تم نقلها إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج وتبدأ رحلته مع هذا الوباء اللعين الذي انتشر في أغلب أرجاء دول العالم، ليتحول بمثابة الكابوس الذي يهدد كافة الحكومات.
وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.06 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين قرابة 2.56 مليون، فيما كان عدد الوفيات أكثر من 371 ألفا.
24 مايو.. دخول مستشفى العزل
بداية الرحلة كانت عندما أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس في 24 مايو الماضي، وتم نقلها في نفس اليوم إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية للبدء في تلقي العلاج بها.
وفي راوية مفاجأة عن دخولها المستشفى، قالت إنها أتمت إجراءات دخلوها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر.
شائعات وفاة.. الفنانة ترد بتسجيل صوتي
وبعد دخولها المستشفى انتشرت شائعات بشأن وفاة الفنانة الأمر الذي دفعها لتخرج في تسجيل صوتي وترد على تلك الشائعات قائلة: "الخبر أصبني بضيق شديد.. وشكرت بشدة كل من اهتم بحالتها الصحية وسألها عنها"، نافية شائعة وفاتها.
حذرت الجداوي من خطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة، وقالت الجداوي: "أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا".
بداية المعانأة.. ارتفاع في درجة الحرارة
وعن حالتها داخل المستشفى عقب دخولها قالت ابنتها أميرة إن والدتها تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها.
فجر الثلاثاء.. نقل رجاء الجداوي للعناية
وفجر اليوم الثلاثاء نقلت الفنانة رجاء الجداوي نقلت إلى غرفة العناية المركزة، وذلك بعد حدوث تطورات وتراجع في حالتها الصحية، ويبدو أنها بدأت تعاني من ضيق تنفس لذا تم نقلها إلى العناية.
خروج 410 حالة من مستشفيات العزل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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