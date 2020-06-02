لمدة 5 أيام.. غلق كلي لمطلع الطريق الدائري القادم من القومية بالوراق

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لمطلع الطريق الدائري القادم من شارع القومية اتجاه أعلى مناطق الوراق، بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة خمس أيام علي مدار الـ 24 ساعة.





وأوضحت المرور أنه ذلك جاء لرفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري " القوس الغربي " في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتي تقاطع طريق شبرا بنها الحر مما يتضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق مطلع الدائري القادم من شارع القومية إتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الأحد والعمل على مدار الـ 24 ساعة.





ولتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنسيقا مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية، حيث القادم من شارع القومية السير إجباري يمينًا لمسافة "200" متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري إتجاه الوراق، السير يسارًا بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري، السير يسارًا حتي الصعود أعلي الطريق الدائري إتجاه محور أحمد عرابي، النزول إتجاه المنزل المؤدي إلي محور أحمد عرابي وأستكمال السير حتي مسطح نفق أحمد عرابي وصولًا حتي ميدان سفاري بارك، الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك إتجاه مطلع الطريق الدائري إتجاه أعلي مناطق الوراق.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلًا، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بنطاق الإشراف.





وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة بقائدي المركبات بالإلتزام باللوحات المرورية بمحيط الأعمال والتعاون مع اللجان المرورية لتفادي التكدسات.





وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف بالطريق، إثر تعطل سيارة نقل محملة بالحديد.





كانت تعطلت سيارة نقل محملة حديد، أعلى الطريق الدائري، بمنزل الاتوستراد القادم من التجمع اتجاه المنيب، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ لرفع السيارة وانتظام الحركة المرورية علي الطريق الدائري.



