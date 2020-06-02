أستاذ مناعة يكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا ويوجه تحذيرا للمواطنين

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة: إن هناك زحام أمام البنوك، مناشدًا البنك المركزي بمحاولة العمل على حل مشكلة التكدس أمام البنوك.





ونوه بأن فيروس كورونا تنفسي، لا ينتقل في الهواء الطلق حال كان هناك تباعد اجتماعي ومسافة بين كل مواطن وأخر، بينما حال الزحام الشديد وتكدس المواطنين حتى في الهواء الطلق فمن الممكن انتقاله من شخص لآخر.





وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه ليس كل مصابي فيروس كورونا يصلوا لمرحلة ضيق التنفس، فقد يكون الأعراض برد عادي، منوهًا بأن معظم حالات رشح الأنف التي تحدث في الشتاء منذ فترة في مصر هي كورونا من سلالة أخرى غير كوفيد 19.





وحذر أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، من تناول برتوكولات علاج كورونا المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وشدد على أن درجة الحرارة أقل من 38.3، فيجب البقاء في المنزل وتناول غذاء صحي والنوم الكافي، والإكثار من تناول الخضراوات والسلطات والابتعاد قدر الإمكان عن الاطعمة السريعة، والتعرض لأشعة الشمس، واستعمال منتجات باراستامول، وعند الكحة استخدام ادوية للكحة وفيتامين، مناشدًا المواطنين بعدم الاختلاط سواء كان مصاب بكورونا أو برد عادي للحد من انتشار الفيروس.



