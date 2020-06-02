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5 نجوم يرحلون عن برشلونة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:29 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
حرصت صحيفة موندو ديبورتيفو على الكشف عن أسماء اللاعبين الراحلين عن نادي برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري، والتي تضم حتى الآن 5 لاعبين في القائمة الأولية.

ويريد نادي برشلونة بيع بعض لاعبيه، من أجل تمويل صفقات شراء عدد من الصفقات، وعلى رأسها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تريد الحصول على 70 مليون يورو على أقل تقدير من صفقات بيع بعض اللاعبين الخمسة قبل حلول الثلاثين من يونيو المقبل.

وأكدت أن اللاعبين الخمسة الذين سيرحلون عن برشلونة هم البرازيلي رافينيا والسنغالي موسى واجي، وكارليس ألينا والفرنسي جان كلير توديبو والبرازيلي إيمرسون.

وقالت الصحيفة: "هناك بعض اللاعبين الآخرين المرشحين للرحيل عن برشلونة، وعلى رأسهم البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حالياً إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي أعلن عدم تفعيل بند شرائه بنهاية الموسم الجاري".

وتابعت: "يمكن أن تكون هناك أنباء سعيدة بخصوص كوتينيو في الفترة القليلة المقبلة، مع اهتمام بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليج بالحصول على خدماته، وعلى رأسها تشيلسي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير حال الوصول إلى اتفاق مالي جيد لبيع اللاعب سيمثل دفعة مالية كبيرة بالنسبة لإدارة برشلونة، الذي كلّف النادي الكتالوني 160 مليون يورو لشرائه من نادي ليفربول الإنجليزي في شتاء 2018، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البارسا".

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