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يورجن كلوب يعلق على تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:31 م
كلوب
كلوب
وكالات

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على احتمالية تتويج الفريق بلقب البريميير ليج هذا الموسم على ملعب محايد.

 

وقال كلوب لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لست قلقًا من اللعب في ملاعب محايدة ففي هذه اللحظة الكثير من الناس يفهمون الأمر، وأنه لا يمكننا الاحتفال سواء هنا أو في مكان آخر".

 

وأضاف كلوب: "بصراحة، عندما أقول إن توجد الكثير من الأشياء المهمة التي يجب القلق بشأنها، أعني ما أقول.. إذا قيل إننا لا نستطيع اللعب في أنفيلد، لأن مشجعينا سيذهبون هناك فلنقم بذلك لأن كلنا عاقلون".

 

وتابع: "من الواضح أننا نحب بعضنا البعض، لكن إذا لم يكن ذلك مسموحًا الاحتفال في أنفيلد أو أن اللعب في ملاعب محايدة هي الفرصة الوحيدة لاستئناف المباريات، بالطبع لن نعارض ذلك".

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