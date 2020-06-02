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الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه ويتجاوز مستوى 16 جنيها في البنوك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
سعر الدولار اليوم 

ارتفع سعر صرف الدولار في 4 بنوك اليوم الثلاثاء، خلال ختام التعاملات الصباحية، حيث صعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الأسكندرية عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع،وحافظ سعر الدولار على مستواه بنك كريدي أجريكول عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.


 أسعار الدولار في البنوك بعد ارتفاعها 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.87 جنيه للشراء
15.97 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.89 جنيه للشراء
15.99 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر
15.89 جنيه للشراء
15.99 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.91 جنيه للشراء
15.01 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.88 جنيه للشراء
15.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.88 جنيه للشراء
15.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.90 جنيه للشراء
16.0 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك عودة
15.91 جنيه للشراء
16.01 جنيه للبيع،
 
 

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