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المدير الفني السابق للشمس في ذمة الله

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
إنتقل إلى رحمه الله تعالى فتحى السيد الشهير بـ "كابرال" المدير الفنى السابق لفريق الشمس، عن عمرو يناهز 61 عامًا، عقب صراع مع المرض.

ويعد السيد أحد رموز نادي الشمس، وتولى قيادة الفريق في القسمين الثاني والثالث، على مدار السنوات السابقة، كما قاد الشمس للتأهل من القسم الثالث لدوري القسم الثاني.

كما عمل الراحل في تدريب فريق مركز شباب منية سمنود قبل موسمين، ونجح في قيادة الفريق للتأهل لدور الـ 32 بكأس مصر، وتقديم مباراة تاريخية أمام الزمالك، خسرها فريقه بصعوبة بهدف، عقب صمود طوال اللقاء.

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