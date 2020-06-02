قبل عودة الليجا.. ماذا قدم البلجيكي "هازارد" مع ريال مدريد ؟

يواصل البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني، استعداداته لمباريات الدوري الإسباني الممتاز، بعد قرار استئناف البطولة خلال شهر يونيو الجاري، بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب الرياضة بحالة شلل تام في مختلف دول العالم.





وانتظم "هازارد" في تدريبات ريال مدريد مؤخرًا، وذلك بعد تعافيه من إصابة كانت عبارة عن كسر في شظية القدم خلال شهر فبراير الماضي، وخضوعه لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشف ليفين مايسكالك أخصائي العلاج الطبيعي لمنتخب بلجيكا الأول، على جاهزية جناح فريق نادي ريال مدريد، للمشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة تمامًا.





وتعود مباريات الدوري الإسباني مجددًا يوم 11 يونيو الجاري، بعد توقف البطولة منذ شهرين بسبب فيروس كورونا، ويلعب ريال مدريد مع فريق إيبار يوم الاثنين الموافق 13 يونيو في تمام السابعة والنصف مساءًا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا الإسبانية.





كشف حساب "هازارد" مع ريال مدريد قبل عودة الليجا

انضم ايدين هازارد صاحب الـ29 عامًا إلي ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الملكي 150 مليون يورو تقريبًا.





خاض النجم البلجيكي 15 مباراة مع ريال مدريد بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (1124 دقيقة)، وسجل هدف وحيد، وصنع 5 أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.





لعب "هازارد" 10 مباريات مع ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني بواقع 748 دقيقة، سجل هدف وصنع 4 أهداف، وساهم في احتلال فريقه المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا الاسبانية برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة.





كما شارك في 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب فعلية (376 دقيقة)، وصنع هدف وحيد، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، وصعد مع الملكي لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية، قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



