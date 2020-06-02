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رئيس سموحة ينتقد تصريحات عمرو الجنايني بخصوص مصير الدوري وكأس مصر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
علاء خليف
انتقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، والذي أكد فيها على استكمال مباريات بطولة كأس مصر بالموسم الحالي، مع عدم وضوح الرؤية بخصوص مصير بطولة الدوري الممتاز.
وكتب رئيس نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المؤكد أن قرار استئناف النشاط الرياضي، هو قرار الدولة ليس في مصر فقط وإنما في جميع دول العالم".

وأضاف: "لكن إذا كانت اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم قد أقرت إقامة كاس مصر كأمر حتمي ولا يمكن إلغائه اعتقد أنه من باب أولي استكمال الدوري العام لان لعب كرة القدم لا يفرق بين كونه دوري أو كأس".

وأكد عمرو الجنايني في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إن قرار عودة الدوري الممتاز من عدمه أمر يخص الدولة والحكومة المصرية، مشيرًا إلي أن الأهم حاليًا هو صحة المواطن.

وأضاف:"استكمال الدوري يُعني نجاح اللجنة الخماسية .. وما يتردد عن رغبتنا في إلغاء الموسم لا أساس له من الصحة". 

وتابع :"السيناريو الذي وضعناه لعودة الدوري هو إقامة مباراتين لنفس الفريق في الأسبوع ومن الصعب ضغط المباريات أكثر من ذلك".

وكشف "الجنايني" عن استكمال مباريات كأس مصر بالموسم الحالي، مؤكدًا أن استئناف 9 مباريات أسهل من إقامة باق مباريات الدوري الممتاز حيث يتبقي دورًا كاملا بالمسابقة المحلية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث وصل عدد الإصابات بالفيروس في مصر لـ 26384 حالة، بينهم 1005 حالة وفاة، بينما تم شفاء 6447 حالة وخروجهم من مستشفي العزل.

  

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