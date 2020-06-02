أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 6.5 جنيهًا للكيلو، وسعر البصل 4 جنيهات للكيلو، وسعر ورق العنب 20 جنيهًا للكيلو، وسعر البطاطس 3.5 جنيهًا للكيلو، وسعر الباذنجان 3 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 25 جنيهًا للكيلو.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر الجوافة 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 40 جنيهًا.





وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.



