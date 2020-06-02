تذبذب في الحرارة.. أبرز ملامح الطقس الفترة المقبلة.. مناشدة مهمة للمواطنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا اليوم مقارنة بالأمس، حيث نشهد انخفاض بمعدل 3 درجات.





وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يسود طقس معتدل نهارا، ومائل للبرودة ليلا، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، فضلا عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، ولكنها غير مؤثرة في الأنشطة اليومية.





وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل طفيف يوم الخميس لتسجل 35 درجة، ثم تعاود انخفاضها مرة أخرى يوم الجمعة، موضحة أننا نشهد تذبذب في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.





وناشدت المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، وارتداء ملابس قطنية فاتحة، وتناول المشروبات بشكل كافي أثناء ساعات النهار.



