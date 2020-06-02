عاجل.. وفاة فنان هندي شهير بفيروس كورونا

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رحل عن عالمنا اليوم واجد خان،عن عمر ناهز 42 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا روهو واحد من أبرز ملحني أغاني رقصات أفلام بوليوود،و كان يعاني من مشكلة في الكليتين، بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه.





وعرف الملحن الهندي واجد خان من خلال تعاونه مع شقيقه الملحن والمخرج الموسيقي ساجد خان، واشتهرا معًا باسم الشهرة الفني "ساجد-واجد".





يُشار أن آخر أعمال واجد خان قبل رحيله، قيامه بتلحين عدد من أغنيات فيلم "Dabangg 3"للنجم سلمان خان، مع شقيقه، والذي طرح عام 2019 الماضي، وفقا لموقع "Times of India".



ونعى أسطورة بوليوود أميتاب باتشان الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلاً :" صدمت من رحيل واجد خان، موهبة ابتسامة مشرقة تزول، ادعية وصلوات وتعزية"، و نعاه أيضًا الممثل والمنتج سلمان خان الذي كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" :"سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائمًا كشخص وموهبة".



وكانت البداية لواجد عام 1998 من خلال فيلم سلمان خان الشهير Pyaar Kiya To Darna Kya، حيث أخرج ولحن به استعراض وأغنية Teri Jawaani.



وقدم الراحل واجد خان مع شقيقه العديد من الأعمال الموسيقية التي مازالت عالقة في ذاكرة بوليوود، منذ انطلاقته مع شقيقه في عام 1998.



وفي عام 2002، قدم واجد مع شقيقه مجموعة من الأغاني المميزة، عرضت عبر فيلم Tumko Na Bhool Paayenge، كان أبرزهم أغنية Mubarak Eid Mubarak التي ساهمت في زيادة شعبية ونجاح الفيلم، وكان الفيلم من بطولة سلمان خان، و"سوشاميتا سين" و "ديا ميرزا".





