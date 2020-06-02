الأسهم القيادية تدفع بورصة مصر للصعود فوق 10300 نقطة بالمنتصف

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10339.2 نقطة، وارتفع معه مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.9%ليصل عند مستوى 1193.3نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل عند مستوى 1903.6 نقطة.





واحتل سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية الأكثرارتفاعاً حتي الأن بنسبة 9.5% وسهم مطاحن ومخابز الإسكندرية الأكثر إنخفاضاً بنسبة 3.5%.