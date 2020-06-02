Advertisements

لوجود خلافات بينهما.. أخ يقتل شقيقته بدار السلام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:51 ص
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق لقتلة شقيقته، لوجود خلافات بينهما، بدار السلام، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها، سائق مقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور تم ضبطه.

وضبط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي سياق مغاير، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

بدأت الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية"، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وجاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة الا ربع

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

أكثر من 5 ملايين جنيه.. تعرف على ثمن السيارة التي ظهرت بها ياسمين صبري مؤخرا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في برشلونة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

09:52 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

01:17 ص

تفاصيل إصابة فنانة شهيرة ووالدتها بفيروس كورونا

12:03 م

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين