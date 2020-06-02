رسالة غامضة من محمد محمود عبد العزيز

Advertisements





وجه الفنان محمد محمود عبذ العزيز رسالة غامضة لجمهوره،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع

الصور والفيديوهات "إنستجرام ".



نشر محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة له، وعلق على الصورة قائلاً "إن غدًا لناظره قريب، إهدى يا دماغى واسكت يا بقى".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "قيد عائلى" وهو من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة"،وبطولة عزت العلايلي، صلاح عبدالله،بوسي،ميرڤت أمين منة فضالي ، ريم البارودي ، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون.