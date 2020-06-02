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البورصة تعلق العروض بالجلسة الاستكشافية على سهم " أجواء"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:03 ص
أجواء للصناعات الغذائية
أجواء للصناعات الغذائية
نيفين سمير
قررت ادارة البورصة المصرية  تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية اجواء للصناعات الغذائية خلال جلسة تداول اليوم 2 من يونيو 2020.

وسجلت شركة أجواء خلال عام 2019 صافي خسائر بلغ 34.64 مليون جنيه ، مقابل 32.89 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 235.23 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 331.57 مليون جنيه خلال 2018.

وشركة أجواء للصناعات الغذائية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995، تعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على الأغذية المعلبة واللحوم.، يقع مقر شركة اجواء في القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيسها في ديسمبر عام 1985.

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