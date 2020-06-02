رسميا.. صن دوانز يقطع الطريق على الأهلي ويجدد تعاقده مع سيرينو حتى 2025

قطع نادي ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي الطريق أمام النادي الأهلي، للتعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو بعدما أعلن النادي تجديد تعاقدجه معه رسميا حتى 2025.





وأعلن النادي الجنوب إفريقي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت تمديد تعاقده مع صانع الألعاب الأوروجوياني وزميله في الفريق وثابيلو مورينا حتى عام 2025 ليبقى في النادي.





وكان النادي الأهلي قد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، ليقطع صن دوانز الطريق أمام جميع الأندية التي أبدت رغبتها في ضمه.





تجديد تعاقد صن دوانز مع سيرينو جاء بعدما أعلن في وقت سابق أيضا تجديد تعاقده مع المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حتى عام 2024.