مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% مع بداية تعاملات اليوم





وارتفع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، كما ارتفع سهمي عقارات السيف وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.16%، 0.37%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.41%.

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشرالسوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 0.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1270.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 268.2 ألف درهم.