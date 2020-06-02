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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% مع بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:45 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشرالسوق الرئيسي  بنسبة 0.08% رابحاً 0.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1270.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 268.2 ألف درهم.

وارتفع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، كما ارتفع سهمي عقارات السيف وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.16%، 0.37%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.41%. 

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