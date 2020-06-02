البورصة تربح 3.4 مليار جنيه في أول نصف ساعة من بدء جلسة التداول

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدعم من مشتريات العرب والأجانب ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.4 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 553 مليار جنيه.









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل عند مستوى 10231.5 نقطة، وارتفع معه مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1%ليغلق عند مستوى 1183 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1903.6 نقطة.





وتوقع إيمن فودة خبير أسواق المال ان تستمر البورصة المصرية في فى احداث التوازن المطلوب مع اثار تداعيات كورونا ليظل الاداء العرضى مسيطرا على التعاملات لحين تفعيل المزيد من المحفزات اللازمة لتجاوز المؤشرات لقناتها العرضية وصولا للاتجاه الصاعد قصير الاجل خلال تداولات يونيو مع ترقب تطور احصاءات انتشار كورونا خلال الاسابيع القادمة .





وإختتمت مؤشرات البورصة المصرية تداولات أمس الإثنين مجتمعة بالمنطقة الخضراء ، لينهى الرئيسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07% عند مستوي 10227 نقطة ، بعد ان قلص خسائره الصباحية قبيل نهاية الجلسة ، فيما احتفظ السبعينى بلونه الاخضر طوال الجلسة منهيا على ارتفاع بنسبة 0.91% عند 1170.49 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة نسبيا بلغت 941 مليون جنيه ، بحجم تداول 226 مليون سهم ، من خلال 27374 صفقة ، بمخطط سيولة 45% للشراء ، بالتداول على 179 ورقة مالية ، ربحت منها 80 ورقة و تراجعت 59 ورقة و ظلت على ثبات 40 ورقة مالية دون تغيير، ليربح راس المال السوقى للشركات المقيدة مليار جنيه مسجلا 549.68 مليار جنيه .