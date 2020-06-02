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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعرب عن قلقها من الاحتجاجات الأمريكية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، إنها "مروّعة" من وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة ورحبت باحتجاجات التضامن السلمي في بلادها، لكنها أشارت إلى أن المتظاهرين استهزأوا بفرض قيود على التباعد الاجتماعي للفيروس التاجي.

قالت في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنني اشارك الجميع الرعب بسبب ما رأيناه ولكن في نفس الوقت، نحتاج إلى إظهار ذلك والتعبير عن هذا التضامن بطريقة تضمن أننا نعتني ببعضنا البعض أيضًا".

وأضافت "كأمة، نرى العنصرية، ونرى التعصب، ونرى الكراهية، وننبذها"، لكنها اشارت أيضًا الي أن خطر الإصابة بالفيروس التاجي لا يزال قائمًا.

"أنا أتفهم تمامًا الشعور، لكننا في حالة وباء عالمي، وأنا أكره أن يكون هناك تفشي ناجم عن شخص لمشاركة رأيه. هذا هو بالضبط ما نحن عليه"

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فلويد جورج فلويد احتجاجات امريكية

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