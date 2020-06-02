وفاة موسيقار عالمي شهير بفيروس كورونا



وعبر منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، نعت فيونا زوجها الراحل بكلمات مؤثرة، وقالت أنها تقوم بالأمر نفسه في كل مناسبة تمر عليها بدونه.



وقالت فيونا في الفيديو، "أنا أفتقد جون كلّ صباح وابحث عنه في النهاية اليوم، الدموع تطهّر وتغسل قليلًا من الألم، من خلال التهاوي، سيقلص الحزن، وسأخرج من هذه المرة نفس المرأة التي أحبها، سأحبه إلى الأبد".



وكان قد نقل جون إلى المشفى يوم 26 مارس الماضي، بعد اكتشاف إيجابية تحاليل إصابته بفيروس كورونا، وظهور أعراض المرض عليه.



ويعد جون براين من أشهر المغنيين بأمريكا من حقبة السبعينيات والثمانينيات، وفي عام 1991 فاز بأول جائزة جرامي لفئة أفضل ألبوم موسيقى الفولك المعاضرة عن ألبوم “ذا ميسنج ييرز”.



نعت فيونا ويلان زوجه الموسيقار العالمي الراحل جون براين الذي توفى بعد اصاباته بفيروس كورونا بعد مرورة فترة على وفقات.