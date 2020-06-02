"تطوير العشوائيات" عن مثلث ماسبيرو: "كله هيطلع كسبان" (فيديو)

كشف المهندس إيهاب الحنفي، منسق تطوير العشوائيات، عن أنه كان هناك دول عربية بالمنطقة تمتلك مساحات في منطقة ماسبيرو، حيث كان هناك شركة كويتية، وسعودية تمتلك قطع بالمنطقة، موضحا أن كل الأطراف ستحقق مكسبا من تطوير هذه المنطقة.





وأضاف "الحنفي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، "الكل هيطلع كسبان.. المواطن هيكسب أنه سينتقل لمنطقة حضارية، والدولة هتكسب أنها طورت قلب العاصمة"، موضحا أنهم قدموا مقترحات لتعويض كل قاطني منطقة ماسبيرو.





ووفقًا للبيانات التي أعلنها الصندوق فإن التكلفة الإجمالية لمشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة في مصر تصل إلى 350 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2030، ويركز الصندوق خلال العام الجاري على إزالة العشوائيات غير الآمنة التى تهدد بخطورة داهمة على حياة سكانها وتصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه.





وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: إن نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت إلى 35%، حيث تم ضخ ما يقرب من 300 مليون جنيه في المشروع، ومن المخطط أن يتم تسليمه خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن إجمالي التكلفة المقررة للمشروع تصل إلى 1.8 مليار جنيه.





وعن التأثيرات التي شهدتها مشروعات التطوير جراء تداعيات فيروس كورونا، قال: إن هناك تأخيرًا بالفعل في عدة أعمال نتيجة التحديات الأخيرة، إلا أن المشروعات كافة تسير إلى حد ما وفق الجدول الزمني الموضوع.





ولفت إلى أن المعدات قامت بدور كبير لأن معظم المشروعات حاليًا في مرحلة البنية التحتية للطرق والتي تعتمد على الآلات، وهناك بعض المشروعات تأثرت مثل مدينة السلام من خلال خفض العمالة والعمل بورديات أقل حاليًا، التزامًا بالإجراءات الاحترازية.





وأشار إلى أن الهيئة تعمل عل تطوير الشق السكني الخاص بأهالي المنطقة الذين سيعودون إليها، وفيما يتعلق بالشق الاستثماري فإن الشركات التي تم الاتفاق معها هي التي ستقوم بتولي مسؤوليته.





وخلال عام 2018 اتفق صندوق تطوير العشوائيات مع 4 شركات للمشاركة في تطوير الشق الاستثماري بمشروع مثلث ماسبيرو، وهي الشركة السعودية مشيرة كساب، والشركة السعودية عبدالله القصبي، والشركة القابضة للتشييد والبناء، والمدرسة الأرمنية، بالإضافة إلى شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية.





وذكر أن الصندوق دفع 700 مليون جنيه تعويضات للأهالي، وما يزيد على مليار جنيه تعويضات للأراضي حصل عليها مُلاكها، مشيرًا إلى أن الصندوق لا ينتظر أي عوائد من تطوير العشوائيات غير الآمنة والتي يقدر حجم الإنفاق عليها بنحو 20 مليار جنيه.



