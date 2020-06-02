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بعد إصابتها بفيروس كورونا.. دينا حويدق تتصدر تريند جوجل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تصدرت الإعلامية دينا حويدق، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم.

وكانت دينا حويدق، عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "شباب، لقد اجريت اختبار فيروس كورونا وأكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا انفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضى".


جدير بالذكر أن دينا حويدق Dina Hwaidak تقدم برنامج "it's show time"، المذاع عبر قناة CBC الفائية، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.


يشار إلي أن دينا حويدق، لم تكن أول مذيعة تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث تم أكتشاف عدد كبير من الأعلامين بإصابتهم بفيروس كورونا من ضمنهم الإعلامية أية عبدالرحمن، وريهام السهلي، وإلهام النمر وغيرهم.

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