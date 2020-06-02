رايان راينولدز وزوجته يدعمون جمعية NAACP دعما لقضية جورج فلويد



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هذه الجمعية هي التي ستتولى تعيين محامي للدفاع في قضية مقتل جورج فلويد التي اثارت جدلا كبير بالولايات المتحدة في الايام الماضية.



وعبر المبلغ الذي تقدم به رايان للجمعية يمكن ان يتم تعيين محام جيد يضمن النصر في هذه القضية والقصاص لقطلة الضحية.



تقدم كل من النجم رايان راينولدز وزوجته النجمة بليك ليفلي بتبرع مالي بقيمة 200 ألف دولار لجمعية النهوض بالملونين، دعما للأقلية بالولايات المتحدة.