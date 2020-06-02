جاي زي يوجه الشكر لحاكم "مينسوتا" لإجراءاته في قضية جورج فلويد



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن القاضي كيث ويلسون عرف بنزاهته، وحياده وتضامنه مع قضاياة مواجهة العنصرية.





وطالب جاي حاكم مينسوتا بان تتم محاكمة كافة عناصر جهاز الشرطة الذين كان لهم يد في جريمة قتل جورج فلويد، وليس فقط الشرطي الذي قام بالجريمة.



وحتى الآن مازالت الولايات المتحدة تعاني من التظاهرات الغاضبة من جريمة مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي دون ذنب.



وجه مغني الراب الشهير جاي زي، الشكر لحاكم ولاية مينسوتا الأمريكية تيم والز، لتعيين للقاضي كيث إيلسون ليتولة مهمة القضاء في قضية ضحية الشرطة الأمريكية جورج ويلسون.