مخرج الجزء الرابع من "جون ويك" يستعين بمشاهد من الجزء الثالث



ونقلت صحيفة ديلي ميل جانب من الحوار الذي دار بين المخرج والمجلة الأمريكية، والذي ذكر به تفاصيل صناعة الجزء الرابع المنتظر.



وأعلن تشاد أن مشاهد من الجزء الرابع، ستكون مأخوذة من مشاهد حذفت من الجزء الثالث من الفيلم وتم تصويرها بالفعل.



وأوضح أن أحد اسباب قيامهم بذلك التحايل على أزمة وقف التصوير والعمل بالسينما بهوليوود بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



تحدث المخرج تشاد ستاهلسكي في حوار له مع مجلة هوليوود ريبتورتر، عن الجزء الرابع الذي اختير لاخراجه من فيلم، جون ويك للنجم الكبير كيانو ريفز.